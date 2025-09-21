البيت الأبيض يوضح: رسوم "H-1B" الجديدة تُطبق على الطلبات الجديدة فقط

أكد البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة لتأشيرات "H-1B"، البالغة 100 ألف دولار، ستُطبّق فقط على المتقدمين الجدد ابتداءً من الأحد، ولن تشمل المجددين أو الحاملين الحاليين.
وقالت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت إن الرسوم تُدفع مرة واحدة عند طلب التأشيرة الجديدة، بينما يمكن لحاملي التأشيرات السارية السفر والعودة بشكل طبيعي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وقّع قرار رفع الرسوم يوم الجمعة، مبررًا ذلك بضمان استقدام كفاءات لا بديل محلي لها.
ويتوقّع أن تزيد الخطوة من تكاليف الشركات بشكل كبير، في حين يرى ترمب أنها ستدفع أرباب العمل إلى تفضيل توظيف الأمريكيين.