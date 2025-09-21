البيت الأبيض يوضح: رسوم "H-1B" الجديدة تُطبق على الطلبات الجديدة فقط

أكد البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة لتأشيرات "H-1B"، البالغة 100 ألف دولار، ستُطبّق فقط على المتقدمين الجدد ابتداءً من الأحد، ولن تشمل المجددين أو الحاملين الحاليين.