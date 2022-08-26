قصف جوي أثيوبي يستهدف عاصمة تيغراي ويقتل 4 مدنيين

وشهد يوم الأربعاء الماضي، تأكيد الحكومة الأثيوبية، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش والمتمردين في منطقة تيغراي، واتهامها المتمردين بـ"انتهاك الهدنة" التي تم التوصل إليها منذ 5 أشهر.