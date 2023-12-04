وزير الدفاع المصري: القضية الفلسطينية تُواجِه منحنىً شديد الخطورة ولا بد للسلام من قوة تحميه

أكد وزير الدفاع المصري، محمد زكي، أن القضية الفلسطينية تواجه منحنىً شديد الخطورة؛ مشيرًا في تصريحات له اليوم إلى "تصعيد عسكري يهدف لتصفيتها".
وأضاف "زكي" خلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" في القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من وزراء دفاع ورؤساء هيئات أركان في دول عدة، أن القضية الفلسطينية تواجه "منحىً شديد الخطورة والحساسية وتصعيدًا عسكريًّا غير محسوب؛ لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية".
وأكد وفق "سكاي نيوز عربية" أن التعاون المشترك هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الأمن والتنمية والرخاء للدول والشعوب المحبة للسلام.
وشدد "زكي"، على أنه "لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمّن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعًا".
وتابع: "سوف تظل قواتنا المسلحة حارسة وحماية لهذا الوطن، محافظة على أمنه واستقراره، ساعية إلى امتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية، في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام".