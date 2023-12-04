وزير الدفاع المصري: القضية الفلسطينية تُواجِه منحنىً شديد الخطورة ولا بد للسلام من قوة تحميه

وأضاف "زكي" خلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" في القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من وزراء دفاع ورؤساء هيئات أركان في دول عدة، أن القضية الفلسطينية تواجه "منحىً شديد الخطورة والحساسية وتصعيدًا عسكريًّا غير محسوب؛ لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية".