"هيلين" تُوقِف 24% من إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك

أعلنت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية، اليوم السبت، توقف نحو 24% من إنتاج النفط الخام، و18% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة؛ بسبب العاصفة "هيلين".
وتراجعت خسائر إنتاج النفط والغاز الطبيعي لليوم الثاني على التوالي، بعد أن بلغت ذروتها عند 511 ألف برميل يوم الأربعاء.
وقالت الهيئة: إن منتجي الطاقة أوقفوا إنتاج 427 ألف برميل يوميًّا من النفط ونحو 343 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من مياه الخليج؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
بينما قالت الهيئة التنظيمية البحرية: إن تسع منصات نفط وغاز تم إخلاؤها اعتبارًا من أمس الجمعة؛ وهو ما يمثل نحو 2.4% من إجمالي منصات خليج المكسيك، نقلًا عن تقارير من المنتجين.
وبدأت شركات إنتاج النفط والغاز في إيقاف الإنتاج البحري يوم الثلاثاء، مع تحرك العاصفة "هيلين" عبر خليج المكسيك بالولايات المتحدة.
وقالت شركة شيفرون، الجمعة: إنها بدأت إعادة نشر العاملين واستعادة الإنتاج بالمنصات التي تديرها الشركة في أعقاب مرور العاصفة.
فيما أظهرت بيانات اتحادية أن خليج المكسيك في الولايات المتحدة، يمثل نحو 15% من إجمالي إنتاج النفط المحلي، و2% من إنتاج الغاز الطبيعي.