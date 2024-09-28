"هيلين" تُوقِف 24% من إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك

بينما قالت الهيئة التنظيمية البحرية: إن تسع منصات نفط وغاز تم إخلاؤها اعتبارًا من أمس الجمعة؛ وهو ما يمثل نحو 2.4% من إجمالي منصات خليج المكسيك، نقلًا عن تقارير من المنتجين.