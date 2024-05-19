قد يتولى المرشد السلطة التنفيذية.. ماذا يقول الدستور الإيراني في حال غياب الرئيس؟

يشرح الدستور الإيراني بوضوح السيناريو المتبع في حال غياب الرئيس، أو عدم قدرته على أداء مهامه لأي سبب؛ إذ تنص المادة رقم 131 على تولي لجنة برئاسة نائب الرئيس الإيراني مهام الرئيس، وتضم في عضويتها رئيس البرلمان، ورئيس الجهاز القضائي، وبموافقة المرشد الإيراني، وذلك في حال وفاة الرئيس، أو غيابه، أو مرضه لمدة تزيد على شهرين، أو في حال انتهاء ولاية الرئيس، ولم يُنتخَب رئيس جديد.