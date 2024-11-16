تحرير الرهائن المحتجزين في وإلقاء القبض على المنفذ

تمكنت قوات الأمن الفرنسية من تحرير الرهائن الأربعة المحتجزين في مطعم بضواحي العاصمة باريس، كما ألقت القبض على محتجز الرهائن وهو نجل صاحب مطعم "لوليفييه".
واستمرت عملية احتجاز الرهائن حوالي ثلاث ساعات. والسبت في بداية فترة ما بعد الظهر احتجز نجل صاحب مطعم بيتزا عائلي يقع في إيسي ليه مولينو أربعة موظفين كرهائن.
وكان محتجز الرهائن المسلح بسكين والذي يعاني من اضطرابات إدمان المخدرات، معروفًا لدى الشرطة. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن المعلومات تشير إلى أن ابن صاحب مطعم "l'Olivier" في مدينة إيسي ليه مولينو بمنطقة الضواحي الجنوبية الغربية من باريس، هو من يحتجز عددًا من العمال كرهائن منذ الساعة الواحدة ظهرًا.
وأضاف الإعلام المحلي أن محتجز العمال مسلح بسكين، مشيرًا إلى أن عددهم بين 3 و4 رهائن. وذكرت أنه يعتقد أن دوافع ابن صاحب المطعم متعلقة بخلافات داخلية في العمل. كما أوضحت أيضًا أن صاحب البلاغ معروف لدى القضاء بتهمة تعاطي المخدرات.