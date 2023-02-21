إيران تحكم بالإعدام على معارض يحمل الجنسية الألمانية

حُكم على المعارض الإيراني الألماني جمشید شارمهد، الذي أُعلن عن توقيفه في أغسطس 2020، بالإعدام؛ "لتورطه" المفترض في "اعتداء إرهابي" على مسجد في عام 2008، بحسب ما أعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، اليوم (الثلاثاء).

وذكرت السلطة على الموقع أن "جمشید شارمهد، زعيم مجموعة تندر الإرهابية، حُكم عليه بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها"، وفقًا لـ"فرانس برس".

ومَثُل جمشید شارمهد (66 عامًا) أمام محكمة في طهران في فبراير 2022؛ حيث اتُّهِم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز، أسفر عن مقتل 14 شخصًا في أبريل 2008.

ووجّه إليه القضاء تهمة إقامة اتصالات مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وبأنه حاول الاتصال بعملاء الموساد الإسرائيلي.