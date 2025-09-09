العالم

"شهداء لقمة العيش"في غزة .. 14 خلال الـ24 ساعة الماضية والإجمالي 2,444 شهيدًا

تسجيل أكثر من 17,831 إصابة جراء استهداف الطوابير ومناطق توزيع المساعدات
جانب من الدمار بقطاع غزة
جانب من الدمار بقطاع غزة فرانس برس
تم النشر في

واصلت مستشفيات قطاع غزة تسجيل أعداد متزايدة من الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استقبلت المستشفيات 83 شهيدًا و223 إصابة جديدة، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان إلى 64,605 شهداء و163,319 إصابة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم 12,059 شهيدًا و51,278 إصابة.

وفيما يتعلق بـ"شهداء لقمة العيش"، فقد وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 14 شهيدًا و37 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,444 شهيدًا وأكثر من 17,831 إصابة جراء استهداف الطوابير ومناطق توزيع المساعدات.

ووفق وكالة "وفا"، تواصل مستشفيات القطاع تسجيل وفيات متزايدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معظمها من الأطفال، في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء الناتج عن الحصار المشدد.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org