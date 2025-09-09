"شهداء لقمة العيش"في غزة .. 14 خلال الـ24 ساعة الماضية والإجمالي 2,444 شهيدًا

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استقبلت المستشفيات 83 شهيدًا و223 إصابة جديدة، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.