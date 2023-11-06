"يمكنها محو 24 مدينة في دقيقة".. لماذا دفعت أمريكا بأكبر غواصاتها النووية للشرق الأوسط؟

وينقسم الصاروخ الباليستي طراز (ترايدنت 2) إلى ما يصل إلى ثماني مركبات مستقلة، كل منها برأس نووي تزن من 100 إلى 475 ألف طن، أي أنه بإطلاق العنان لما يصل إلى 192 رأساً نووياً تحملها الغواصة، يمكن القضاء ومحو ما يزيد عن 24 مدينة من خريطة العالم في أقل من دقيقة.