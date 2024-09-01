بنووي أكبر من قنابل هيروشيما وناغازاكي.. الإعلان الأكثر حسمًا: روسيا ستغير عقيدتها النووية

وقال مدير مركز "كارنيغي روسيا أوراسيا" في برلين، ألكسندر غابويف: "هذه المرة الأولى التي نرى فيها وثائق مثل هذه منشورة في المجال العام.. إنها تظهر أن العتبة التشغيلية لاستخدام الأسلحة النووية منخفضة جدًا إذا لم يكن من الممكن تحقيق النتيجة المرجوة من خلال الوسائل التقليدية".