جريمة ضد شعبٍ أعزل.. "البرلمان العربي" يستنكر العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين

ووصف البرلمان العربي، في بيان له اليوم، ما تقوم به قوات الاحتلال، بجريمة حرب تُرتكب ضد شعب أعزل؛ داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية.