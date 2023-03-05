بعد خيبتها في الانتخابات السابقة.. مؤلفة كتب الروحانيات "وليامسون" تعلن ترشحها لرئاسة أمريكا

وكان بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، قد صرّح بأنه ينوي الترشح لولاية ثانية؛ لكنه لم يعلن رسميًّا دخوله في الحملة الانتخابية؛ وفقًا لوكالة "فرانس برس".