فيضانات آسيا تحصد أكثر من 1470 قتيلًا في إندونيسيا وسريلانكا وسط إنقاذ واسع

وأصدرت الهيئة الوطنية لسلامة المباني تحذيرات جديدة بسبب استمرار الأمطار الغزيرة، موضحةً أن بعض المناطق سجلت أكثر من 150 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، ما يرفع خطر الانهيارات الأرضية. ورغم انحسار المياه في عدد من ضواحي العاصمة كولومبو وعودة بعض السكان إلى منازلهم، لا يزال نحو 170 ألف شخص في مراكز الإيواء، بعد أن كان عددهم 225 ألفًا في ذروة الأزمة.