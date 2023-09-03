أوكرانيا تعلن عن اتفاق على تدريب طيارين في فرنسا وحماية مدينة أوديسا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبرم "اتفاقًا مهمًا جدًا حول تدريب طيارينا في فرنسا"، خلال محادثة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.
وفي التفاصيل، ذكر "زيلينسكي" في خطابه المسائي المصور: "تحالفنا مع المقاتلات الحديثة يصير أقوى"، فيما لم يستطرد الرئيس الأوكراني حول نوع التدريب الذي سيُجرى.
ولا تملك فرنسا طائرات "إف 16" المقاتلة التي تعهدت الدنمارك وهولندا بمنحها إلى أوكرانيا، لكن لديها مقاتلات "رافال" و"ميراج 2000" من الجيل السابق، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وقال "زيلينسكي" إنه وماكرون بحثا أيضًا ما بوسع فرنسا فعله للمساعدة في حماية أوديسا، المدينة والمنطقة الأوكرانية الحيوية في تصدير الحبوب، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت الشهر الماضي، أنها ستزيد دعمها العسكري لأوكرانيا، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي.