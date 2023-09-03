أوكرانيا تعلن عن اتفاق على تدريب طيارين في فرنسا وحماية مدينة أوديسا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبرم "اتفاقًا مهمًا جدًا حول تدريب طيارينا في فرنسا"، خلال محادثة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.