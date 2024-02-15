محافظ شمال سيناء: لا صحة لإقامة معسكرات لإيواء الفلسطينيين

يشار إلى أن مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث حذر، اليوم (الخميس)، من أن احتمال امتداد تداعيات الحرب من قطاع غزة إلى مصر أصبح حقيقة ماثلة أمام أعيننا في رفح، وذلك في وقت يتكدس فيه نحو مليون فلسطيني في المدينة الحدودية أغلبهم من النازحين.