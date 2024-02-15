محافظ شمال سيناء: لا صحة لإقامة معسكرات لإيواء الفلسطينيين

نفى محافظ شمال سيناء صحة التقارير التي تدعي إقامة معسكرات لإيواء الفلسطينيين تحسبًا لتهجيرهم من غزة.
يشار إلى أن مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث حذر، اليوم (الخميس)، من أن احتمال امتداد تداعيات الحرب من قطاع غزة إلى مصر أصبح حقيقة ماثلة أمام أعيننا في رفح، وذلك في وقت يتكدس فيه نحو مليون فلسطيني في المدينة الحدودية أغلبهم من النازحين.
وفي تصريحات لموقع الأمم المتحدة، قال "غريفيث": "إن الغزو الإسرائيلي الشامل لرفح قد يتسبب في إغلاق شريان الحياة للمساعدات عبر رفح.. لكننا لن نترك سكان غزة أبدًا".
وأضاف: "إن احتمال امتداد تداعيات الحرب من غزة إلى مصر حقيقة ماثلة أمام أعيننا في رفح"، وفقاً لـ"رويترز".
ولفت "غريفيث" إلى أن الوضع سيكون أسوأ مما رأيناه في الأسابيع الماضية في غزة، ومن الوهم القول أن هناك أي مكان آمن في غزة.