أوديسا الأوكرانية تغرق في الظلام.. وانخفاض الحرارة مع انقطاع الكهرباء ينذر بكارثة

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، السبت، إن حادثاً خطيراً في محطة فرعية عالية الجهد تسبب في انقطاع للكهرباء على نطاق واسع في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا وحولها.