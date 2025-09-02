"إسرائيل تواجه عزلة دولية غير مسبوقة".. بلجيكا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة

وأوضح بريفو، في منشور مطول عبر منصة اكس، أن القرار يهدف إلى الضغط على إسرائيل وحماس لاحترام القانون الدولي، وأكد أن الاعتراف بفلسطين مشروط بإفراج حماس عن الرهائن المتبقين من هجوم 7 أكتوبر 2023، واستبعاد الجماعة من إدارة فلسطين، وبلجيكا، كعضو في الاتحاد الأوروبي، ستفرض 12 عقوبة صلبة على إسرائيل، تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات ومراجعة التعاقدات الحكومية مع الشركات الإسرائيلية، كما ستُعلن قادة حماس ووزيرين إسرائيليين متطرفين، يُرجح أنهما إيتمار بن غفير وبيزاليل سموتريتش، أشخاصًا غير مرغوب فيهم في بلجيكا، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.