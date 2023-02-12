أوكرانيا.. احتدام شدة المعارك في دونيتسك وفاغنر تعلن بسط سيطرتها على بلدة إستراتيجية قرب باخموت

أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة سيطرتها على قرية كراسنا هورا على الطرف الشمالي لمدينة باخموت في منطقة دونيتسك الأوكرانية.
فيما نشر فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، السبت رسالة على تطبيق المراسلة تيليغرام مفادها أن المعارك تشتد مع القوات الروسية على طول خط المواجهة في إقليم دونيتسك وحول بلدة باخموت المحاصرة. وقال زالوجني إن قواته تقيم دفاعات قوية للتصدي للقوات الروسية وإنها استعادت عددًا من المواقع التي فقدتها سابقًا.
وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني السبت على تطبيق المراسلة تيليغرام إن معارك عنيفة تحتدم للسيطرة على مدينتي فوليدار ومارينكا في دونيتسك، بما في ذلك بلدة باخموت المحاصرة، وإن القوات الأوكرانية تقيم دفاعات على طول خط المواجهة. وأضاف زالوجني أن روسيا تنفذ حوالي 50 هجومًا يوميًا في دونيتسك، وهي منطقة في جنوب شرق أوكرانيا تحاول موسكو احتلالها بالكامل.
وقال زالوجني بعد اتصال مع الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: "القتال العنيف مستمر في منطقة فوليدار ومارينكا". وتابع: "نقيم دفاعات قوية. تمكنا في بعض مناطق الجبهة من استعادة المواقع التي فقدناها سابقًا وكسبنا موطئ قدم".
وأضاف أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على باخموت وتحاول الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية حول المدينة.
وقال مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين اليوم الأحد إن قوات مجموعته سيطرت على قرية كراسنا هورا على الطرف الشمالي لمدينة باخموت في منطقة دونيتسك الأوكرانية.
وفي رسالة صوتية نشرتها الخدمة الصحافية الخاصة به على تطبيق تيليغرام، قال بريغوجين: "اليوم سيطرت القوات المهاجمة من شركة فاغنر العسكرية الخاصة على تجمع كراسنا هورا السكني". كما نشر مقطع فيديو قصيرًا يظهر فيما يبدو مقاتلين من فاغنر بجوار لافتة عند مدخل كراسنا هورا. وعدد سكان القرية قبل الحرب كان 600 نسمة تقريبًا.