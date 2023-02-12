أوكرانيا.. احتدام شدة المعارك في دونيتسك وفاغنر تعلن بسط سيطرتها على بلدة إستراتيجية قرب باخموت

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني السبت على تطبيق المراسلة تيليغرام إن معارك عنيفة تحتدم للسيطرة على مدينتي فوليدار ومارينكا في دونيتسك، بما في ذلك بلدة باخموت المحاصرة، وإن القوات الأوكرانية تقيم دفاعات على طول خط المواجهة. وأضاف زالوجني أن روسيا تنفذ حوالي 50 هجومًا يوميًا في دونيتسك، وهي منطقة في جنوب شرق أوكرانيا تحاول موسكو احتلالها بالكامل.