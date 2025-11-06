البديوي : العلاقات الخليجية – الأوروبية تُمثِّل نموذجًا راسخًا للشراكة الإستراتيجية منذ توقيع اتفاقية عام 1988م

كما استعرض معاليه عددًا من المؤشرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون، منها الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الذي بلغ 2.3 تريليون دولار أمريكي عام 2024م، محتلًا المرتبة التاسعة عالميًا، فيما تجاوزت أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية 4.8 تريليونات دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن دول المجلس تواصل ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية عالمية في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وفي تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو المستدام.