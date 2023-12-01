اليونيسيف: عودة الحرب على غزة هي استئناف لقتل الأطفال

وأشار إلى زيارة مستشفى ناصر ، وهو المستشفى الوحيد الكبير الذي لازال يعمل في غزة بسعة 200%, وكانت الهجمات قد أدت بالفعل إلى إصابات على بعد خمسين متراً من المستشفى، حيث ينام المئات من النساء والأطفال في الممرات، مطالبًا بوقف الأعمال العدائية قبل وقوع كارثة إنسانية هناك.