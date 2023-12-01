اليونيسيف: عودة الحرب على غزة هي استئناف لقتل الأطفال

حذرت منظمة اليونيسيف من أن أي شيء يجري في غزة غير السلام المستدام، هو استئناف لقتل الأطفال.
وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إيلدر في بيان: الوضع الإنساني المزري والمحفوف بالمخاطر في غزة وضخامة الاحتياجات، والوضع الصحي والغذائي الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم يهدد بكارثة لا مثيل لها للأطفال.
وذكر أن التقاعس في فرض وقف إطلاق النار هو موافقة على قتل الأطفال، وأن المزيد من الهجمات على غزة سيكون بمثابة مذبحة.
وأشار إلى زيارة مستشفى ناصر ، وهو المستشفى الوحيد الكبير الذي لازال يعمل في غزة بسعة 200%, وكانت الهجمات قد أدت بالفعل إلى إصابات على بعد خمسين متراً من المستشفى، حيث ينام المئات من النساء والأطفال في الممرات، مطالبًا بوقف الأعمال العدائية قبل وقوع كارثة إنسانية هناك.