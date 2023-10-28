البرلمان العربي: القرار الأممي بشأن غزة يجب أن تصحبه ضغوط لتنفيذه على أرض الواقع

شدّد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، على أن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، يجب أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع.
وقال العسومي، في بيان اليوم: إن سلطة الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف عن أعمالها ما لم تدرك أن هناك ضغوطاً حقيقية من قِبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.
وأوضح، أن صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الوحشية التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة شجعها على التمادي في جرائمها الشنيعة بحق الفلسطينيين، مشدداً على أن استمرار هذا التخاذل الدولي غير المبرر، يمثل سنداً غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل.