البرلمان العربي: القرار الأممي بشأن غزة يجب أن تصحبه ضغوط لتنفيذه على أرض الواقع

وقال العسومي، في بيان اليوم: إن سلطة الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف عن أعمالها ما لم تدرك أن هناك ضغوطاً حقيقية من قِبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.