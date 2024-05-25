بغطاء جوي للمروحيات.. دبابات الاحتلال تواصل توغلها في عمق رفح

تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي بغطاء جوي من الطائرات المروحية والمسيّرة توغلها في عمق مدينة رفح- جنوبي قطاع غزة، وعزل الأحياء الشرقية للمدينة عن وسطها، وسط قصفٍ مدفعي وجوي مكثفٍ تسبّب في استشهاد وإصابة عديدٍ من الفلسطينيين، وتعمّدت قوات الاحتلال تدمير المئات من المنازل وتجريف البنية التحتية في أحياء: السلام والجنينة والشوكة ومنطقة البرازيل ومخيم يبنا.
وترافق تكثيف القصف والتوغل في عمق المدينة مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، خروج مستشفيات مدينة رفح كافة عن الخدمة، بسبب الاجتياح والحصار الإسرائيلي.
وتفاقم الوضع الإنساني بشكلٍ خطيرٍ في مدينة رفح التي نزح منها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ما يقرب من مليون فلسطيني، وذلك مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة.
في سياقٍ متصل، تواصل قوات الاحتلال بالتزامن مع اجتياحها مدينة رفح إغلاق معبر رفح البري، ومنع الفلسطينيين من السفر، مما فاقم من معاناة نحو نصف مليون مريضٍ وجريحٍ يحتاجون إلى العلاج، وكثيرٌ منهم كان على قوائم السفر للعلاج خارج مستشفيات القطاع.