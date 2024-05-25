بغطاء جوي للمروحيات.. دبابات الاحتلال تواصل توغلها في عمق رفح

تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي بغطاء جوي من الطائرات المروحية والمسيّرة توغلها في عمق مدينة رفح- جنوبي قطاع غزة، وعزل الأحياء الشرقية للمدينة عن وسطها، وسط قصفٍ مدفعي وجوي مكثفٍ تسبّب في استشهاد وإصابة عديدٍ من الفلسطينيين، وتعمّدت قوات الاحتلال تدمير المئات من المنازل وتجريف البنية التحتية في أحياء: السلام والجنينة والشوكة ومنطقة البرازيل ومخيم يبنا.