المجاعة تضرب أفغانستان.. هنا "قائمة الدول الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء"

الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء

ونشرت الأمم المتحدة، في بيانٍ قائمةً بالدول الـ15 الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء، وهي: (أفغانستان، وبوركينا فاسو، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وهايتي، وكينيا، ومدغشقر، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، واليمن).