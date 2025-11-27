"العفو الدولية": إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية في غزة رغم وقف إطلاق النار

في تقرير قانوني جديد، أكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها تُبقي عمدًا على ظروف معيشية تهدف إلى تدمير السكان ماديًّا، دون أي مؤشرات على تغيير النوايا.