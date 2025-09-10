بولندا تسقط "مسيرات" روسية انتهكت مجالها الجوي.. تمدد إقليمي لحرب أوكرانيا أم استفزاز مؤقت؟

في ساعات الصباح الأولى من اليوم (الأربعاء)، أعلنت بولندا إسقاط عدة طائرات روسية دون طيار انتهكت مجالها الجوي، بمساعدة حلفاء الناتو، خلال موجة هجمات روسية على أوكرانيا، ووقعت الحادثة في وارسو، حيث وصفها المسؤولون البولنديون بعمل عدواني متعمد، يأتي بعد ثلاثة أيام فقط من أكبر هجوم جوي روسي على كييف منذ بدء الحرب في 2022، الذي استهدف مبنى حكومياً رئيسياً، ويُعتقد أن روسيا تسعى لتصعيد الصراع، مما يثير مخاوف من تمدده إلى حدود أوروبا الشرقية، ويضع حلف الناتو أمام اختبار لالتزامه الدفاعي، في ظل تصريحات أوروبية تشير إلى أن هذا الانتهاك لم يكن عرضياً بل جزءاً من استراتيجية روسية أوسع.