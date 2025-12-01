الضفة تشتعل مجددًا.. الجيش الإسرائيلي يقتحم طوباس وبيت لحم

في تصعيد جديد، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين مناطق واسعة من مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال الضفة الغربية، وسط حالة توتر واشتباكات متفرقة.
وأعلنت محافظة طوباس في بيان صحفي أن القوات الإسرائيلية فرضت منع التجول في المحافظة "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انسحابها، إثر عدوان استمر 4 أيام متتالية خلّف دمارًا واسعًا في الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى مئات الإصابات والاعتقالات والمداهمات.
وأضاف البيان أن قوات الاحتلال أعادت الانتشار في المدينة وبلدة عقابا، واقتحمت منازل جديدة، واتخذت بعضها ثكنات عسكرية، فيما باشرت الجرافات العسكرية إغلاق الطرق وتقطيع أوصال المحافظة.
وأكدت المحافظة تعطيل العملية التعليمية في جميع المدارس، إلى جانب تعطيل دوام المؤسسات الرسمية، بسبب استمرار حالة الطوارئ وفرض منع التجول.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بأعداد كبيرة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، واحتجزت 40 مواطنًا وحققت معهم ميدانيًا قبل الإفراج عنهم.
كما احتجزت القوات الإسرائيلية 4 مواطنين آخرين في بلدة العبيدية شرق بيت لحم، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، والتحقيق معهم ميدانيًا.