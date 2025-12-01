الضفة تشتعل مجددًا.. الجيش الإسرائيلي يقتحم طوباس وبيت لحم

وأعلنت محافظة طوباس في بيان صحفي أن القوات الإسرائيلية فرضت منع التجول في المحافظة "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انسحابها، إثر عدوان استمر 4 أيام متتالية خلّف دمارًا واسعًا في الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى مئات الإصابات والاعتقالات والمداهمات.