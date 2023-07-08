غادروا روسيا وليسوا في بيلاروسيا.. الغموض يحيط بمصير مقاتلي "فاغنر"

وبعد وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أبرم الكرملين اتفاقًا مع رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لإنهاء التمرد وانتقاله إلى بيلاروسيا المجاورة مع بعض رجاله، لكن "لوكاشنكو" ألقى بظلال من الشكّ، الخميس الماضي، على هذا الاتفاق بعدما ذكر أن "بريغوجين" ومقاتليه ليسوا على الأراضي البيلاروسية.