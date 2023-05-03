الأمم المتحدة: نسعى لعقد اجتماع مباشر مع أطراف الصراع السوداني خلال أيام

وخرج آلاف المدنيين من العاصمة الخرطوم نحو ولايات أكثر أمنًا، كما توجَّه الآلاف أيضًا نحو دول مجاورة، منها مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.. بحثًا عن ملاذ آمن مؤقت.