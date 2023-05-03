العالم

الأمم المتحدة: نسعى لعقد اجتماع مباشر مع أطراف الصراع السوداني خلال أيام

حصد القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع أكثر من 500 قتيل و5000 جريح
محمد حمدان دقلو وعبدالفتاح البرهان
محمد حمدان دقلو وعبدالفتاح البرهان
سبق
سبق

عبَّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن أمله بعقد اجتماع مباشر مع الفصائل المسلحة في السودان في غضون يومين أو ثلاثة أيام، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحد إنه يريد أن يوقِّع طرفا الصراع في السودان على مواثيق تكفل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.

ومنذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع في 15 إبريل حصد القتال أكثر من 500 قتيل، ونحو 5000 جريح، حسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية.

وخرج آلاف المدنيين من العاصمة الخرطوم نحو ولايات أكثر أمنًا، كما توجَّه الآلاف أيضًا نحو دول مجاورة، منها مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.. بحثًا عن ملاذ آمن مؤقت.

وحتى الساعة، اتفق الطرفان المتحاربان بوساطة دولية وإقليمية على 6 هدن إلا أن جميعها خُرقت، وتخللتها اشتباكات وانتهاكات لوقف إطلاق النار، بينما تقاذف الجانبان تحميل المسؤولية.

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