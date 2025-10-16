الكرملين يكشف ملامح لقاء بوتين والشرع دون الخوض في مصير الأسد

أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تفاصيل جزئية حول اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري أحمد الشرع في موسكو أمس الأربعاء، مؤكدًا أن اللقاء تناول ملفات متعددة، من بينها القواعد والعلاقات الثنائية بين البلدين، دون الخوض في تفاصيل بشأن الرئيس السوري السابق بشار الأسد.