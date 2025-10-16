الكرملين يكشف ملامح لقاء بوتين والشرع دون الخوض في مصير الأسد

أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تفاصيل جزئية حول اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري أحمد الشرع في موسكو أمس الأربعاء، مؤكدًا أن اللقاء تناول ملفات متعددة، من بينها القواعد والعلاقات الثنائية بين البلدين، دون الخوض في تفاصيل بشأن الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول مضمون المباحثات: "فيما يتعلق بالقواعد، كان الموضوع مطروحًا على جدول الأعمال، هذا ما يمكنني تأكيده".
وأضاف في تعليقه على سؤال حول ما إذا كان الشرع قد طالب بتسليم الأسد: "ليس لدينا ما نقوله عن الأسد في هذا السياق".
ووفق موقع "روسيا اليوم"، نفى المتحدث باسم الكرملين، في رده على سؤال لوكالة تاس الروسية، أن تكون زيارة بوتين إلى سوريا قد نوقشت خلال اللقاء، موضحًا أن "مثل هذه الدعوات يمكن توجيهها عبر القنوات الدبلوماسية".
وخلال اللقاء، أشاد الرئيس بوتين بالعلاقات التاريخية التي تجمع موسكو ودمشق، مؤكدًا أن البلدين يرتبطان بعلاقات خاصة تعود لعقود طويلة.
من جانبه، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن بلاده تسعى إلى إعادة بناء علاقاتها السياسية والاستراتيجية مع القوى الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها روسيا، مع الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية.
وأشار الشرع إلى أن دمشق تحترم جميع الاتفاقيات السابقة، وتسعى إلى إعادة تعريف طبيعة العلاقة بين البلدين بما ينسجم مع المتغيرات الراهنة.