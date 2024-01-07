أحدهما حمزة الدحدوح.. استشهاد صحفيين في قصف صاروخي لطائرات الاحتلال غرب خان يونس

استشهد صحفيان أحدهما نجل الصحفي وائل الدحدوح، وأصيب آخر، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم غرب مدينة خان يونس.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرة مُسَيرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون؛ مما أدى إلى استشهاد الصحفي حمزة (29 عامًا) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف استهدفهم في منطقة المواصي غرب خان يونس.
ووثّقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين -وفق وكالة وفا للأنباء- استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.