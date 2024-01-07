أحدهما حمزة الدحدوح.. استشهاد صحفيين في قصف صاروخي لطائرات الاحتلال غرب خان يونس

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرة مُسَيرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون؛ مما أدى إلى استشهاد الصحفي حمزة (29 عامًا) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف استهدفهم في منطقة المواصي غرب خان يونس.