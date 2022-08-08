ضربت بدعوات الغرب الحائط.. الصين تواصل مناوراتها قرب تايوان

وكشفت وزارة النقل التايوانية في بيان أمس الأحد، أنه بحلول الظهر عاد الوضع إلى طبيعته في 6 من "مناطق الخطر" السبع التي طلبت الصين من شركات الطيران تفاديها، في مؤشر إلى انحسار جزئي للمناورات الصينية.