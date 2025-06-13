"نيويورك تايمز": مقتل قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني في الضربات الإسرائيلية على إيران

ويُعد قاآني من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية، وقد خلف قاسم سليماني في قيادة "فيلق القدس" بعد مقتله في عام 2020. ويأتي الإعلان عن مقتله ليُضاف إلى قائمة قادة كبار لقوا حتفهم في العملية، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وفق ما تداولته مصادر إعلامية دولية.