"نيويورك تايمز": مقتل قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني في الضربات الإسرائيلية على إيران

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلًا عن مصدر إيراني، بمقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، ضمن الضربات العسكرية الواسعة التي شنتها إسرائيل فجر الجمعة على مواقع حساسة داخل إيران.
ويُعد قاآني من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية، وقد خلف قاسم سليماني في قيادة "فيلق القدس" بعد مقتله في عام 2020. ويأتي الإعلان عن مقتله ليُضاف إلى قائمة قادة كبار لقوا حتفهم في العملية، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وفق ما تداولته مصادر إعلامية دولية.
ونفذت إسرائيل عملية عسكرية مفاجئة وواسعة النطاق، استهدفت منشآت نووية وعسكرية، من بينها منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في نطنز، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن الهدف من العملية هو "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".
ويأتي هذا التصعيد العسكري في ظل توتر غير مسبوق تشهده المنطقة، وسط تحذيرات دولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة شاملة.