أمريكا أَجْلَتْ 1300 من رعاياها من السودان منذ تفجّر الحرب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الخميس"، أن واشنطن سهّلت إجلاءَ أكثر من ألفَيْ شخص من السودان، منذ تفجّر العنف في 15 أبريل الماضي.
وأوضح نائب المتحدّث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، أن واشنطن أجلت 1300 أمريكي من السودان؛ وفقًا لـ"رويترز".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد شكر في وقت سابق، اليوم، جيبوتي؛ على دعمها في إجلاء مواطنين أمريكيين من السودان، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينه وبين وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف.
ونشرت الولاياتُ المتحدة الآلافَ من جنودها في جيبوتي؛ للمساعدة في جهود إجلاء الرعايا الأمريكيين ورعايا دول أخرى من السودان، مع تصاعد المواجهات التي اندلعت في 15 أبريل الماضي بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.