أمريكا أَجْلَتْ 1300 من رعاياها من السودان منذ تفجّر الحرب

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد شكر في وقت سابق، اليوم، جيبوتي؛ على دعمها في إجلاء مواطنين أمريكيين من السودان، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينه وبين وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف.