تُمهِّد له بضرب إمداداته في سوريا.. إسرائيل تستعد لشن هجوم شامل على "حزب الله"

وذكر ثلاثة مسؤولين أن غارة جوية في 2 يونيو (حزيران) الجاري، أسفرت عن مقتل 18 شخصًا، من بينهم مستشار في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، استهدفت موقعًا سريًّا ومحصنًا للأسلحة بالقرب من حلب. وفي مايو (أيار) استهدفت غارة جوية قافلة شاحنات متجهة إلى لبنان، تحمل أجزاء صواريخ، كما استهدفت غارة أخرى عناصر من "حزب الله".