مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة واقتحامات بالضفة

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا ميدانيًّا جديدًا، حيث قُتل 3 مواطنين فلسطينيين صباح اليوم الأحد في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بينما شنت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام في عدد من مناطق الضفة الغربية.