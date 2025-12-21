مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة واقتحامات بالضفة

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا ميدانيًّا جديدًا، حيث قُتل 3 مواطنين فلسطينيين صباح اليوم الأحد في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بينما شنت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام في عدد من مناطق الضفة الغربية.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت قنبلة على تجمع للمواطنين في حي الشجاعية، ما أسفر عن مقتل أحدهم. كما قُتل اثنان آخران إثر غارة جوية استهدفت محطة الشوا للمحروقات في شارع المنصورة بالحي ذاته.
وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 404 قتلى، و1,108 جرحى.
وفي الضفة الغربية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدات ومخيمات عدة، منها: سلواد شمال شرق رام الله، وقلقيلية، ونابلس، ومخيم عسكر القديم، ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا.
كما شملت الاقتحامات بلدات تقوع جنوب شرق بيت لحم، والعرقة وعنزا جنوب جنين، والسيلة الحارثية غرب جنين، ومادما وسبسطية قرب نابلس.
وأوضحت "وفا" أن شابًا فلسطينيًّا قُتل مساء السبت برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية.
وفي جنين أيضًا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة قباطية مساء السبت.