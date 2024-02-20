رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتحقيق دولي وإجراءات فورية لحماية النساء والأطفال في قطاع غزة

وقال في بيان اليوم: إن الأدلة المصورة وشهادات النساء التي وثقتها المؤسسات الفلسطينية والدولية تشير بشكل لا يترك مجالاً للشك إلى أن العديد من النساء تعرضن إلى جرائم إعدام ميداني، ومعاملة غير إنسانية والحرمان من احتياجات صحية والغذاء والماء، بالإضافة إلى تعرضهن لأشكال متعددة من الاعتداءات.