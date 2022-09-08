النفط في الحديدة.. تخفيف لمعاناة اليمنيين وقطع لأكاذيب "الحوثي" المكشوفة

وتتحمّل الميليشيات الحوثية وحدها مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، وفي المقابل فإن الحكومة اليمنية مستمرة في الوفاء بالتزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.