في عملية مشتركة مع إسبانيا.. المغرب يفكك خلية "داعشية"

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، اليوم (الأربعاء)، تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك خلال عملية مشتركة مع السلطات الإسبانية.
وأوضح المكتب في بيان أن "الخلية تتكون من 3 عناصر ينشطون في كل من إسبانيا والمغرب".
وأضاف أن عناصر مراقبة التراب الوطني أوقفت عنصرًا متطرفًا في إقليم اشتوكة آيت باها، بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عنصرين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية في مدينة ألميريا، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وبيّن أن الأشخاص الموقوفين كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف؛ بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية، بعد تعذّر التحاقهم بمعاقل هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل، حيث تربطهم علاقات مع مقاتلين مكلفين بتجنيد وتسهيل دخول المتطوعين للقتال لهذه المنطقة.