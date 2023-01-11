في عملية مشتركة مع إسبانيا.. المغرب يفكك خلية "داعشية"

وبيّن أن الأشخاص الموقوفين كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف؛ بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية، بعد تعذّر التحاقهم بمعاقل هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل، حيث تربطهم علاقات مع مقاتلين مكلفين بتجنيد وتسهيل دخول المتطوعين للقتال لهذه المنطقة.