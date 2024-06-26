"الناتو" يعيّن رئيس وزراء هولندا أمينًا عامًّا له

سيرث "روته"، "ناتو" يسابق الزمن لتعزيز أمنه الخاص، مع دعم دفاع أوكرانيا ضد الغزو الروسي، ويسير التحالف على حبل مشدود في إعادة التسلح وزيادة الإنفاق العسكري، مع تجنب استفزاز موسكو وتصعيد ما هي بالفعل الحرب الأكثر دموية على الأراضي الأوروبية منذ عقود.