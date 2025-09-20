مجلس الأمن الروسي يشكك في قدرة أوكرانيا على الاستمرار كدولة مستقلة

أشار عضو مجلس الأمن الروسي سيرغي إيفانوف إلى تزايد التساؤلات في الأوساط السياسية العالمية بشأن مستقبل أوكرانيا وقدرتها على البقاء كدولة مستقلة، لافتًا في تصريحات نقلتها وكالة تاس إلى أن العديد من السياسيين باتوا يناقشون هذه المسألة بشكل علني.
وأوضح إيفانوف أن الموقف الغربي قد يقود في نهاية المطاف إلى الحديث المباشر عن ضرورة تخلي أوكرانيا عن جزء من أراضيها، وهو ما يرفضه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفضًا قاطعًا، مؤكداً علنًا تمسكه بوحدة الأراضي الأوكرانية.
وفي السياق ذاته، نصح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوغ كييف بقبول الخسائر الفعلية لبعض الأراضي في الوقت الراهن، معتبراً أن الوضع قد يشهد تغييرات على المدى الطويل.
وكانت روسيا قد أجرت في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022 استفتاءات في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه بشأن الانضمام إليها، وأسفرت النتائج عن موافقة واسعة حيث تجاوزت نسب التصويت 99% في دونيتسك و98% في لوغانسك، فيما سجلت خيرسون أكثر من 87% وزابوروجيه نحو 93%.