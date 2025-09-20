مجلس الأمن الروسي يشكك في قدرة أوكرانيا على الاستمرار كدولة مستقلة

وأوضح إيفانوف أن الموقف الغربي قد يقود في نهاية المطاف إلى الحديث المباشر عن ضرورة تخلي أوكرانيا عن جزء من أراضيها، وهو ما يرفضه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفضًا قاطعًا، مؤكداً علنًا تمسكه بوحدة الأراضي الأوكرانية.