أكثر الأيام دموية.. 250 قتيلاً من جراء القصف الإسرائيلي على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وتفصيلاً، قال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن عدد قتلى الغارة الجوية الإسرائيلية على وسط قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفع إلى 106 أشخاص، وهذا الإعلان يجعل الغارة الجوية التي وقعت ليل الأحد في مخيم المغازي للاجئين من بين أكثر الهجمات الجوية دموية في القصف الجوي الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في 7 أكتوبر.