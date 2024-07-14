أمريكا تعلن تدمير 3 مُسيَّرات وزورق للحوثيين.. والجماعة تطلق صواريخ باليستية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الأحد تدمير 3 طائرات من دون طيار وزورق مُسيَّر، تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن. وكان من بين الطائرات المدمرة اثنتان فوق البحر الأحمر، وثالثة في منطقة تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وفي التفاصيل، ذكر بيان القيادة المركزية: "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا".
من جهة أخرى، قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت سفينة إسرائيلية في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأضافت الجماعة في بيان بأن "سلاح الجو المسيَّر نفَّذ عملية استهداف لعدد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) بعدد من المسيَّرات. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".
وشددت الجماعة على أن "عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".