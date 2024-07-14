أمريكا تعلن تدمير 3 مُسيَّرات وزورق للحوثيين.. والجماعة تطلق صواريخ باليستية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الأحد تدمير 3 طائرات من دون طيار وزورق مُسيَّر، تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن. وكان من بين الطائرات المدمرة اثنتان فوق البحر الأحمر، وثالثة في منطقة تسيطر عليها جماعة الحوثي.