بعد تعهد الرئيسين بـ"إصلاح العلاقات".. محادثات "صريحة" بين واشنطن وبكين

وفي التفاصيل، كانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت السبت أن الزيارة تهدف إلى متابعة المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الآونة الأخيرة والتحضير لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين في أوائل العام المقبل.