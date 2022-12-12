بعد تعهد الرئيسين بـ"إصلاح العلاقات".. محادثات "صريحة" بين واشنطن وبكين

قالت وزارة الخارجية الصينية إن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى أجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الصيني، يومي الأحد والاثنين، في مدينة لانغ فانغ المجاورة لبكين، وفقًا لسكاي نيوز عربية .
وفي التفاصيل، كانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت السبت أن الزيارة تهدف إلى متابعة المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الآونة الأخيرة والتحضير لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين في أوائل العام المقبل.
وقال "وانغ ون بين" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية في بكين إن المحادثات في لانغ فانغ جرت بين عضوي الوفد الأمريكي مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، دانييل كريتنبرينك، وكبيرة مسؤولي مجلس الأمن القومي لشؤون الصين لورا روزنبرغر، ونائب وزير الخارجية الصيني شي فينغ .
وأضاف أنه جرى "تبادل موسع" لوجهات النظر حول العلاقات الدولية وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن "المحادثات كانت صريحة ومتعمقة وبناءة".
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الجانبين ناقشا أيضًا الحرب الروسية في أوكرانيا و"تهديدات كوريا الشمالية لأمن المنطقة" و"إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلمًا أو الخاضعين لحظر الخروج في الصين".
وهذه الزيارة الرسمية الأولى منذ تعهد الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن إصلاح العلاقات بين بكين وواشنطن، في نوفمبر خلال قمة مجموعة العشرين في بالي.