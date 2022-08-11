تهديد بطرد المسؤولين بسبب فوضى نقص السكر في الفلبين

وأكدت أن "هذا القرار غير قانوني. نحقق لتحديد ما إذا كانت هناك أعمال من شأنها أن تؤدي لفقدان الرئيس الثقةَ في مسؤوليه أو ما إذا كان هناك إهمال"، مضيفة: "في حال توصلنا إلى مثل هذه النتائج، سيكون القرار الوحيد الذي سنتخذه هو الإطاحة بعدد من الرؤوس".