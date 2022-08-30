البحرية الأمريكية تحبط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة أمريكية في الخليج العربي

وشدَّد على أن القوات البحرية الأمريكية تظل يقظة، وستواصل الطيران والإبحار، والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي، مع تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد في جميع أنحاء المنطقة.