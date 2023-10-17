طالبوا برحيل "عباس".. مواجهات بين محتجين وقوات الأمن الفلسطينية في رام الله

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن غارة جوية إسرائيلية اليوم الثلاثاء أصابت مستشفى في مدينة غزة مكتظًّا بالجرحى والفلسطينيين الآخرين الذين يبحثون عن مأوى؛ ما أسفر عن مقتل المئات.