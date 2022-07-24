الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيساً لمجلس الوزراء

وكان الشيخ أحمد نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية في الحكومة التي قدمت استقالتها في أبريل قبل تقديم طلب "عدم التعاون" مع الحكومة في البرلمان ضد الشيخ صباح الذي كان رئيساً للوزراء منذ أواخر عام 2019م.