الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيساً لمجلس الوزراء

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، مساء الأحد، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي.
وتفصيلاً، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمراً بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف رئيساً للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وفقاً للعربية نت.
وكان الشيخ أحمد نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية في الحكومة التي قدمت استقالتها في أبريل قبل تقديم طلب "عدم التعاون" مع الحكومة في البرلمان ضد الشيخ صباح الذي كان رئيساً للوزراء منذ أواخر عام 2019م.
وبدأ الشيخ أحمد، وهو في أواخر الستينات من عمره، حياته المهنية مع الشرطة ثم انتقل إلى وزارة الداخلية. وبعد أن تولى والده الأمير الشيخ نواف الأحمد السلطة عام 2020 عين نائباً لرئيس الحرس الوطني .