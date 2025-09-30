"يعارضون إرسال مساعدات إليها".. تراجع دعم الأمريكيين لإسرائيل بسبب حربها على غزة

في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حماس، أظهر استطلاع سابق أن 47% من الأمريكيين يتعاطفون مع إسرائيل مقابل 20% مع الفلسطينيين، لكن في الاستطلاع الأخير، سبتمبر الجاري، انخفض تأييد إسرائيل إلى 34%، بينما ارتفع التعاطف مع الفلسطينيين إلى 35%. وأعرب 31% عن حيادهم أو عدم تأكدهم، وهذا التحول يُعد الأول من نوعه منذ بدء "نيويورك تايمز" تتبع آراء الناخبين حول هذا الصراع عام 1998، مما يشير إلى تغيير جذري في الرأي العام.