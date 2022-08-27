هل ستدفع الأسر البلجيكية فاتورة سنوية للكهرباء والغاز بقيمة 8000 يورو؟

يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر البلجيكية إلى درجة كبيرة، حيث أشارت تقديرات نُشرت مؤخراً إلى أن فاتورة الطاقة السنوية قد تبلغ أقل من 8.000 يورو بقليل، أي ما يعادل 660 يورو شهرياً.
التقديرات التي نشرنها صحيفة "ليكو" البلجيكية اعتمدت على الأسعار الحالية للكهرباء والغاز. فسعر الميغاوات في الساعة للكهرباء يبلغ حالياً في بلجيكا 295 يورو والغاز 562 يورو، وإذا استمرت الأسعار كما هي حالياً، ستتأثر الأسر البلجيكية بشكل كبير بها.
وبحسب حسابات الصحيفة إن معدل فاتورة الأسرة السنوية للغاز والكهرباء قد يصل إلى 7920 يورو (5320 يورو للغاز و2580 يورو للكهرباء) بناءً على سعر الطاقة في الأسواق ليوم 24 آب-أغسطس 2022.
ويحذر داميان إرنست، الأستاذ في جامعة لياج لـ"ليكو" من أن قيمة الفاتورة الشهرية للطاقة ستعادل ما إذا استمرت الأحوال بهذا الشكل قيمة الإيجار تقريباً، وتضيف أن البلاد "واقعة في وضع خطير للغاية والأسر مقبلة على مأساة مالية".