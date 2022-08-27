هل ستدفع الأسر البلجيكية فاتورة سنوية للكهرباء والغاز بقيمة 8000 يورو؟

ويحذر داميان إرنست، الأستاذ في جامعة لياج لـ"ليكو" من أن قيمة الفاتورة الشهرية للطاقة ستعادل ما إذا استمرت الأحوال بهذا الشكل قيمة الإيجار تقريباً، وتضيف أن البلاد "واقعة في وضع خطير للغاية والأسر مقبلة على مأساة مالية".