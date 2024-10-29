"خيانة بدم بارد".. "ترامب" يتهم "هاريس" بفتح الحدود وارتكاب جريمة بحق أمريكا

في تصعيد جديد لحملته الانتخابية، وجَّه المرشح الجمهوري دونالد ترامب انتقادات لاذعة لنائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، متهمًا إياها بانتهاك القانون الأمريكي، واتباع سياسات هجرة مدمرة "فتحت الحدود، وأدخلت المجرمين إلى شوارع الولايات المتحدة".
وقال ترامب في مؤتمر بولاية فلوريدا إن سياسات هاريس وبايدن "تركت حدودنا بلا رقابة، وأتاحت دخول مجرمين من دول عدة"، معتبرًا ذلك "خيانة بدم بارد"، وسببًا لمعاناة الأمريكيين، وفق "العربية نت".
وأكد أن حماية الحدود والتضخم وقضايا كبار السن ستكون أولوياته، مشددًا على رفضه تحميل كبار السن أعباء ضريبية جديدة بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.