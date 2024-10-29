"خيانة بدم بارد".. "ترامب" يتهم "هاريس" بفتح الحدود وارتكاب جريمة بحق أمريكا

وقال ترامب في مؤتمر بولاية فلوريدا إن سياسات هاريس وبايدن "تركت حدودنا بلا رقابة، وأتاحت دخول مجرمين من دول عدة"، معتبرًا ذلك "خيانة بدم بارد"، وسببًا لمعاناة الأمريكيين، وفق "العربية نت".